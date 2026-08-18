سعر ZKWASM اليوم

السعر المباشر لمشروع ZKWASM (ZKWASM) اليوم هو $ 0.00106051، مع تغير بنسبة 26.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZKWASM الحالي إلى USD هو $ 0.00106051 لكل ZKWASM.

يحتل ZKWASM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,650، مع عرض متداول قدره 50.59M ZKWASM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZKWASM بين $ 0.00106183 (أدنى) و$ 0.00136954 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.128216، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZKWASM بمقدار -0.28% خلال الساعة الماضية و+15.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 458.49.

معلومات سوق ZKWASM (ZKWASM)

القيمة السوقية $ 53.65K$ 53.65K $ 53.65K الحجم (24 ساعة) $ 458.49$ 458.49 $ 458.49 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M إمداد دورة التداول 50.59M 50.59M 50.59M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZKWASM هي $ 53.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 458.49. العرض المتداول لـ ZKWASM يبلغ 50.59M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.06M.