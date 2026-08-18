سعر XGR اليوم

السعر المباشر لمشروع XGR (XGR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XGR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XGR.

يحتل XGR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,788.78، مع عرض متداول قدره 90.50M XGR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XGR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XGR بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.28K.

معلومات سوق XGR (XGR)

القيمة السوقية $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K الحجم (24 ساعة) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 863.11K$ 863.11K $ 863.11K إمداد دورة التداول 90.50M 90.50M 90.50M إجمالي العرض 6,626,062,326.355649 6,626,062,326.355649 6,626,062,326.355649

القيمة السوقية الحالية لـ XGR هي $ 11.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.28K. العرض المتداول لـ XGR يبلغ 90.50M، مع إجمالي عرض 6626062326.355649. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 863.11K.