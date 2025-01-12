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سعر X314 (X314) المباشر لليوم هو USD 0.02687104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M . يتم تحديث سعر X314 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق X314 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.47K - تغيير سعر X314 خلال اليوم هو -16.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 71.12M

أداء سعر X314 (X314) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر X314 مقابل USD هو $ -0.00541843220623361 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر X314 مقابل USD هو $ -0.0136808015 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر X314 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر X314 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00541843220623361 -16.78% 30 يوم $ -0.0136808015 -50.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر X314 (X314)

اكتشف أحدث تحليلات سعر X314: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02677881$ 0.02677881 $ 0.02677881 24 ساعة مرتفع $ 0.03429731$ 0.03429731 $ 0.03429731 عالية طوال الوقت $ 0.084349$ 0.084349 $ 0.084349 تغير السعر (1 ساعة) -3.31% تغير السعر (1يوم) -16.78% تغير السعر (7 أيام) -28.41%

معلومات سوق X314 (X314)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: