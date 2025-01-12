سعر X314 (X314)
سعر X314 (X314) المباشر لليوم هو USD 0.02687104. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M. يتم تحديث سعر X314 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق X314 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.47K
- تغيير سعر X314 خلال اليوم هو -16.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.12M
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خلال اليوم، كان سعر X314 مقابل USD هو $ -0.00541843220623361 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر X314 مقابل USD هو $ -0.0136808015 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر X314 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر X314 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00541843220623361
|-16.78%
|30 يوم
|$ -0.0136808015
|-50.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر X314: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.31%
-16.78%
-28.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
X314 is a project using the ERC314 protocol on the BSC platform. With peer-to-peer trading, investors can easily trade by: 👉Buy: Transfer BNB to the contract address to receive X314. 👉Sell: Transfer X314 to the contract address to receive BNB back. Currently we have 2 liquidity pools: 🥇Liquidity pool 1: All BNB of liquidity is kept directly at the contract address. 🥈Liquidity pool 2: Added to Pancakeswap for people to trade through DEX exchanges if you don't like the trading method of X314. You can check our full liquidity at AVE.ai! 💎 X314 was born with the desire to bring convenience in the transaction process and help investors have a new experience. X314 has just started but with the constant efforts that have helped the community develop more every day, I am sure that it will become popular in the future.
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