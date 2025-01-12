سعر Vera (VERA)
سعر Vera (VERA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.73K. يتم تحديث سعر VERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vera الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.24K
- تغيير سعر Vera خلال اليوم هو +0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 253.75M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VERA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VERA.
خلال اليوم، كان سعر Vera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vera مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.47%
|30 يوم
|$ 0
|-26.17%
|60 يوم
|$ 0
|-29.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+0.47%
+0.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VERA إلى AUD
A$--
|1 VERA إلى GBP
￡--
|1 VERA إلى EUR
€--
|1 VERA إلى USD
$--
|1 VERA إلى MYR
RM--
|1 VERA إلى TRY
₺--
|1 VERA إلى JPY
¥--
|1 VERA إلى RUB
₽--
|1 VERA إلى INR
₹--
|1 VERA إلى IDR
Rp--
|1 VERA إلى PHP
₱--
|1 VERA إلى EGP
￡E.--
|1 VERA إلى BRL
R$--
|1 VERA إلى CAD
C$--
|1 VERA إلى BDT
৳--
|1 VERA إلى NGN
₦--
|1 VERA إلى UAH
₴--
|1 VERA إلى VES
Bs--
|1 VERA إلى PKR
Rs--
|1 VERA إلى KZT
₸--
|1 VERA إلى THB
฿--
|1 VERA إلى TWD
NT$--
|1 VERA إلى CHF
Fr--
|1 VERA إلى HKD
HK$--
|1 VERA إلى MAD
.د.م--