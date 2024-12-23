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سعر Vector Finance (VTX) المباشر لليوم هو USD 0.02160011 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر VTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vector Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K - تغيير سعر Vector Finance خلال اليوم هو -3.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 54.37M

أداء سعر Vector Finance (VTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vector Finance مقابل USD هو $ -0.00074475871187218 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vector Finance مقابل USD هو $ +0.0034051925 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vector Finance مقابل USD هو $ +0.0046128395 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vector Finance مقابل USD هو $ -0.00124303837527601 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00074475871187218 -3.33% 30 يوم $ +0.0034051925 +15.76% 60 يوم $ +0.0046128395 +21.36% 90 يوم $ -0.00124303837527601 -5.44%

تحليل سعر Vector Finance (VTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vector Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02129787$ 0.02129787 $ 0.02129787 24 ساعة مرتفع $ 0.02278163$ 0.02278163 $ 0.02278163 عالية طوال الوقت $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -3.33% تغير السعر (7 أيام) -32.57%

معلومات سوق Vector Finance (VTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: