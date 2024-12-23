سعر Vector Finance (VTX)
سعر Vector Finance (VTX) المباشر لليوم هو USD 0.02160011. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M. يتم تحديث سعر VTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vector Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K
- تغيير سعر Vector Finance خلال اليوم هو -3.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 54.37M
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خلال اليوم، كان سعر Vector Finance مقابل USD هو $ -0.00074475871187218 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vector Finance مقابل USD هو $ +0.0034051925 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vector Finance مقابل USD هو $ +0.0046128395 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vector Finance مقابل USD هو $ -0.00124303837527601 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00074475871187218
|-3.33%
|30 يوم
|$ +0.0034051925
|+15.76%
|60 يوم
|$ +0.0046128395
|+21.36%
|90 يوم
|$ -0.00124303837527601
|-5.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vector Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-3.33%
-32.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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