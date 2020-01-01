توكنوميكس Vector Finance (VTX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vector Finance (VTX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vector Finance (VTX) Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.

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توكنوميكس Vector Finance (VTX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vector Finance (VTX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 577.89K $ 577.89K $ 577.89K إجمالي العرض: $ 59.16M $ 59.16M $ 59.16M العرض المتداول: $ 59.16M $ 59.16M $ 59.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 577.89K $ 577.89K $ 577.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0060124 $ 0.0060124 $ 0.0060124 السعر الحالي: $ 0.00976897 $ 0.00976897 $ 0.00976897 معرفة المزيد عن سعر Vector Finance (VTX)

توكنوميكس Vector Finance (VTX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vector Finance (VTX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VTX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VTX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VTX، استكشف السعر المباشر لتوكن VTX!

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