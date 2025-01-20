سعر USMeme (USM)
سعر USMeme (USM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USMeme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.62K
- تغيير سعر USMeme خلال اليوم هو -9.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USMeme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.82%
|30 يوم
|$ 0
|+3.41%
|60 يوم
|$ 0
|-5.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USMeme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.46%
-9.82%
-17.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USMeme is a community-driven stablecoin where value is supported by collective belief, offering a unique alternative to traditional stablecoins by relying on communal conviction for stability. It can be pegged to various currencies based on user consensus, providing flexibility and adaptability.
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