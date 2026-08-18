سعر UnityWallet Token اليوم

السعر المباشر لمشروع UnityWallet Token (UNT) اليوم هو $ 0.059338، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNT الحالي إلى USD هو $ 0.059338 لكل UNT.

يحتل UnityWallet Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,997,528، مع عرض متداول قدره 657.21M UNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNT بين $ 0.059092 (أدنى) و$ 0.060508 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.112474، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04934818.

على المدى القصير، تحرك UNT بمقدار -0.74% خلال الساعة الماضية و+1.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.53K.

معلومات سوق UnityWallet Token (UNT)

القيمة السوقية $ 39.00M$ 39.00M $ 39.00M الحجم (24 ساعة) $ 3.53K$ 3.53K $ 3.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.34M$ 59.34M $ 59.34M إمداد دورة التداول 657.21M 657.21M 657.21M إجمالي العرض 999,999,999.6419488 999,999,999.6419488 999,999,999.6419488

القيمة السوقية الحالية لـ UnityWallet Token هي $ 39.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.53K. العرض المتداول لـ UNT يبلغ 657.21M، مع إجمالي عرض 999999999.6419488. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.34M.