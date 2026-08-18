سعر TrustFi Network اليوم

السعر المباشر لمشروع TrustFi Network (TFI) اليوم هو $ 0.00219078، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TFI الحالي إلى USD هو $ 0.00219078 لكل TFI.

يحتل TrustFi Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 216,356، مع عرض متداول قدره 49.88M TFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TFI بين $ 0.00218948 (أدنى) و$ 0.00221519 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.523648، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00208477.

على المدى القصير، تحرك TFI بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-0.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 109.12.

معلومات سوق TrustFi Network (TFI)

القيمة السوقية $ 216.36K$ 216.36K $ 216.36K الحجم (24 ساعة) $ 109.12$ 109.12 $ 109.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 219.09K$ 219.09K $ 219.09K إمداد دورة التداول 49.88M 49.88M 49.88M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TrustFi Network هي $ 216.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 109.12. العرض المتداول لـ TFI يبلغ 49.88M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 219.09K.