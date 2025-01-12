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سعر TridentDAO (PSI) المباشر لليوم هو USD 0.00420786 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.82K . يتم تحديث سعر PSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TridentDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.05K - تغيير سعر TridentDAO خلال اليوم هو -9.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.10M

أداء سعر TridentDAO (PSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TridentDAO مقابل USD هو $ -0.000441803134807119 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TridentDAO مقابل USD هو $ -0.0007127761 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TridentDAO مقابل USD هو $ -0.0004049766 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TridentDAO مقابل USD هو $ -0.00072838326947884 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000441803134807119 -9.50% 30 يوم $ -0.0007127761 -16.93% 60 يوم $ -0.0004049766 -9.62% 90 يوم $ -0.00072838326947884 -14.75%

تحليل سعر TridentDAO (PSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TridentDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00417991$ 0.00417991 $ 0.00417991 24 ساعة مرتفع $ 0.00465487$ 0.00465487 $ 0.00465487 عالية طوال الوقت $ 9.27$ 9.27 $ 9.27 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -9.50% تغير السعر (7 أيام) +1.35%

معلومات سوق TridentDAO (PSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: