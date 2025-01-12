سعر TridentDAO (PSI)
سعر TridentDAO (PSI) المباشر لليوم هو USD 0.00420786. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.82K. يتم تحديث سعر PSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TridentDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.05K
- تغيير سعر TridentDAO خلال اليوم هو -9.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.10M
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خلال اليوم، كان سعر TridentDAO مقابل USD هو $ -0.000441803134807119 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TridentDAO مقابل USD هو $ -0.0007127761 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TridentDAO مقابل USD هو $ -0.0004049766 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TridentDAO مقابل USD هو $ -0.00072838326947884 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000441803134807119
|-9.50%
|30 يوم
|$ -0.0007127761
|-16.93%
|60 يوم
|$ -0.0004049766
|-9.62%
|90 يوم
|$ -0.00072838326947884
|-14.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TridentDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-9.50%
+1.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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