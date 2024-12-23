سعر TISM (TISM)
سعر TISM (TISM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.51K. يتم تحديث سعر TISM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TISM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44K
- تغيير سعر TISM خلال اليوم هو -9.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر TISM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TISM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TISM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TISM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.30%
|30 يوم
|$ 0
|-88.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TISM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.28%
-9.30%
-70.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Our project is a meme coin on the SUI network which celebrates TISM in crypto and is an artistic representation of this. We want to bring a fresh memecoin approach to the SUI ecosystem and we want to be a thoughtleader in the space too. We are planning to provide more utlity in the coin in the future. With a launchpad feature but we are currently working on this now
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