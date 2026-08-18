سعر SUKU اليوم

السعر المباشر لمشروع SUKU (SUKU) اليوم هو $ 0.0038883، مع تغير بنسبة 3.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUKU الحالي إلى USD هو $ 0.0038883 لكل SUKU.

يحتل SUKU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,582,164، مع عرض متداول قدره 664.09M SUKU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUKU بين $ 0.00388581 (أدنى) و$ 0.00403124 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.51، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00381897.

على المدى القصير، تحرك SUKU بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-3.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.12K.

معلومات سوق SUKU (SUKU)

القيمة السوقية $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M الحجم (24 ساعة) $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M إمداد دورة التداول 664.09M 664.09M 664.09M إجمالي العرض 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SUKU هي $ 2.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.12K. العرض المتداول لـ SUKU يبلغ 664.09M، مع إجمالي عرض 1500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.83M.