سعر Spark (SPARK)
سعر Spark (SPARK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.15K. يتم تحديث سعر SPARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spark الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Spark خلال اليوم هو +3.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.93M
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خلال اليوم، كان سعر Spark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spark مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.89%
|30 يوم
|$ 0
|-37.18%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
+3.89%
+47.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Spark is a mascot-themed meme coin inspired by the official character of the USA Pavilion at Expo 2025 Osaka. Created as a reflection of internet culture and symbolic of creativity, imagination, and innovation, $Spark aims to bring a culturally relevant identity into the world of web3. The project centers on community participation, entertainment, and social engagement, embracing the viral nature of meme coins while distinguishing itself through its real-world associations.
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