احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SNAPCAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SNAPCAT.

سعر Snapcat (SNAPCAT) المباشر لليوم هو USD 0.01063373 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.15K . يتم تحديث سعر SNAPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snapcat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 489.59 - تغيير سعر Snapcat خلال اليوم هو +0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Snapcat (SNAPCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snapcat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snapcat مقابل USD هو $ -0.0021759759 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snapcat مقابل USD هو $ -0.0038445368 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snapcat مقابل USD هو $ -0.00068946235722329 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.36% 30 يوم $ -0.0021759759 -20.46% 60 يوم $ -0.0038445368 -36.15% 90 يوم $ -0.00068946235722329 -6.08%

تحليل سعر Snapcat (SNAPCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snapcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01004929$ 0.01004929 $ 0.01004929 24 ساعة مرتفع $ 0.01068662$ 0.01068662 $ 0.01068662 عالية طوال الوقت $ 0.258497$ 0.258497 $ 0.258497 تغير السعر (1 ساعة) +3.72% تغير السعر (1يوم) +0.36% تغير السعر (7 أيام) -20.76%

معلومات سوق Snapcat (SNAPCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: