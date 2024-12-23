سعر Snapcat (SNAPCAT)
سعر Snapcat (SNAPCAT) المباشر لليوم هو USD 0.01063373. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.15K. يتم تحديث سعر SNAPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snapcat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 489.59
- تغيير سعر Snapcat خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SNAPCAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SNAPCAT.
خلال اليوم، كان سعر Snapcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snapcat مقابل USD هو $ -0.0021759759 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snapcat مقابل USD هو $ -0.0038445368 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snapcat مقابل USD هو $ -0.00068946235722329 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.36%
|30 يوم
|$ -0.0021759759
|-20.46%
|60 يوم
|$ -0.0038445368
|-36.15%
|90 يوم
|$ -0.00068946235722329
|-6.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snapcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.72%
+0.36%
-20.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snapcat is the fusion between a ghost and a cat, giving the start of the socialmedia-cat meta.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SNAPCAT إلى AUD
A$0.017013968
|1 SNAPCAT إلى GBP
￡0.0084006467
|1 SNAPCAT إلى EUR
€0.0101020435
|1 SNAPCAT إلى USD
$0.01063373
|1 SNAPCAT إلى MYR
RM0.0476391104
|1 SNAPCAT إلى TRY
₺0.3742009587
|1 SNAPCAT إلى JPY
¥1.6651357807
|1 SNAPCAT إلى RUB
₽1.0941044797
|1 SNAPCAT إلى INR
₹0.9045050738
|1 SNAPCAT إلى IDR
Rp171.5117501819
|1 SNAPCAT إلى PHP
₱0.6234555899
|1 SNAPCAT إلى EGP
￡E.0.5407251705
|1 SNAPCAT إلى BRL
R$0.0646530784
|1 SNAPCAT إلى CAD
C$0.0152062339
|1 SNAPCAT إلى BDT
৳1.2653075327
|1 SNAPCAT إلى NGN
₦16.4353867507
|1 SNAPCAT إلى UAH
₴0.4440645648
|1 SNAPCAT إلى VES
Bs0.54232023
|1 SNAPCAT إلى PKR
Rs2.9472446068
|1 SNAPCAT إلى KZT
₸5.5615471273
|1 SNAPCAT إلى THB
฿0.3645242644
|1 SNAPCAT إلى TWD
NT$0.3476166337
|1 SNAPCAT إلى CHF
Fr0.0094640197
|1 SNAPCAT إلى HKD
HK$0.0826240821
|1 SNAPCAT إلى MAD
.د.م0.1065499746