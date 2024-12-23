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سعر Satori Network (SATORI) المباشر لليوم هو USD 53.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.24M . يتم تحديث سعر SATORI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Satori Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.50K - تغيير سعر Satori Network خلال اليوم هو +30.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 230.14K

أداء سعر Satori Network (SATORI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Satori Network مقابل USD هو $ +12.36 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Satori Network مقابل USD هو $ -16.9600261120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Satori Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Satori Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +12.36 +30.32% 30 يوم $ -16.9600261120 -31.92% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Satori Network (SATORI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Satori Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 35.85$ 35.85 $ 35.85 24 ساعة مرتفع $ 64.9$ 64.9 $ 64.9 عالية طوال الوقت $ 103.8$ 103.8 $ 103.8 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +30.32% تغير السعر (7 أيام) -26.47%

معلومات سوق Satori Network (SATORI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: