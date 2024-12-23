سعر Satori Network (SATORI)
سعر Satori Network (SATORI) المباشر لليوم هو USD 53.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.24M. يتم تحديث سعر SATORI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Satori Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.50K
- تغيير سعر Satori Network خلال اليوم هو +30.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 230.14K
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خلال اليوم، كان سعر Satori Network مقابل USD هو $ +12.36 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Satori Network مقابل USD هو $ -16.9600261120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Satori Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Satori Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +12.36
|+30.32%
|30 يوم
|$ -16.9600261120
|-31.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Satori Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+30.32%
-26.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
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