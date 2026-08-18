سعر Reddio اليوم

السعر المباشر لمشروع Reddio (RDO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RDO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RDO.

يحتل Reddio حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,230.21، مع عرض متداول قدره 1.90B RDO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RDO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01212625، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RDO بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-34.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Reddio (RDO)

القيمة السوقية $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.37K$ 64.37K $ 64.37K إمداد دورة التداول 1.90B 1.90B 1.90B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Reddio هي $ 12.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RDO يبلغ 1.90B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.37K.