السعر المباشر لمشروع PredicTools (PREDIC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PREDIC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PREDIC.

يحتل PredicTools حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,988.26، مع عرض متداول قدره 999.59M PREDIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PREDIC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00591955، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PREDIC بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-2.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PredicTools (PREDIC)

القيمة السوقية $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K إمداد دورة التداول 999.59M 999.59M 999.59M إجمالي العرض 999,585,143.382224 999,585,143.382224 999,585,143.382224

القيمة السوقية الحالية لـ PredicTools هي $ 10.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PREDIC يبلغ 999.59M، مع إجمالي عرض 999585143.382224. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.99K.