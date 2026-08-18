سعر Piper اليوم

السعر المباشر لمشروع Piper (PIPER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIPER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PIPER.

يحتل Piper حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,984.03، مع عرض متداول قدره 988.59M PIPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIPER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIPER بمقدار +1.25% خلال الساعة الماضية و-52.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Piper (PIPER)

القيمة السوقية $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K إمداد دورة التداول 988.59M 988.59M 988.59M إجمالي العرض 988,591,256.726603 988,591,256.726603 988,591,256.726603

القيمة السوقية الحالية لـ Piper هي $ 16.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIPER يبلغ 988.59M، مع إجمالي عرض 988591256.726603. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.98K.