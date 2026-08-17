سعر 龙虾 اليوم

السعر المباشر لمشروع 龙虾 (龙虾) اليوم هو $ 0.020293، مع تغير بنسبة 7.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 龙虾 الحالي إلى USD هو $ 0.020293 لكل 龙虾.

يحتل 龙虾 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 龙虾. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 龙虾 بين $ 0.019838 (أدنى) و$ 0.022635 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 龙虾 بمقدار -0.46% خلال الساعة الماضية و-7.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 414.80K.

معلومات سوق 龙虾 (龙虾)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 414.80K$ 414.80K $ 414.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ 龙虾 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 414.80K. العرض المتداول لـ 龙虾 يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.