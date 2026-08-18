سعر ORBIO اليوم

السعر المباشر لمشروع ORBIO (ORBIO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORBIO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORBIO.

يحتل ORBIO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,059.57، مع عرض متداول قدره 33.62B ORBIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORBIO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00396685، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ORBIO بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-1.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ORBIO (ORBIO)

القيمة السوقية $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K إمداد دورة التداول 33.62B 33.62B 33.62B إجمالي العرض 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898

القيمة السوقية الحالية لـ ORBIO هي $ 19.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORBIO يبلغ 33.62B، مع إجمالي عرض 43897015490.06898. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.37K.