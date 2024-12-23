سعر Nile (NILE)
سعر Nile (NILE) المباشر لليوم هو USD 1.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.42M. يتم تحديث سعر NILE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nile الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.47K
- تغيير سعر Nile خلال اليوم هو -1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.50M
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خلال اليوم، كان سعر Nile مقابل USD هو $ -0.017786582526218 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nile مقابل USD هو $ +3.0558063550 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nile مقابل USD هو $ +3.8759847000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nile مقابل USD هو $ +0.89492803721704644 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.017786582526218
|-1.46%
|30 يوم
|$ +3.0558063550
|+256.79%
|60 يوم
|$ +3.8759847000
|+325.71%
|90 يوم
|$ +0.89492803721704644
|+303.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nile: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-1.46%
-37.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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