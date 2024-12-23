سعر NEM (XEM)
سعر NEM (XEM) المباشر لليوم هو USD 0.02469305. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.13M. يتم تحديث سعر XEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NEM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.99M
- تغيير سعر NEM خلال اليوم هو +3.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.00B
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خلال اليوم، كان سعر NEM مقابل USD هو $ +0.00083094 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NEM مقابل USD هو $ +0.0027788274 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NEM مقابل USD هو $ +0.0106404821 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NEM مقابل USD هو $ +0.005762884002408356 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00083094
|+3.48%
|30 يوم
|$ +0.0027788274
|+11.25%
|60 يوم
|$ +0.0106404821
|+43.09%
|90 يوم
|$ +0.005762884002408356
|+30.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NEM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
+3.48%
-22.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NEM was a blockchain platform launched in March of 2015. At the time it was one of the pioneers of the industry and sought to improve on the imperfections found on other chains at the time. It was one of the first non-turing complete chains to feature user-defined tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and a P2P reputation system based on EigenTrust++. Its most notable contribution, however, was the PoI consensus mechanism which sought to reward on-chain activity and deter the concentration of wealth commonly associated with proof-of-stake. Its client, NIS, is written in Java. Today, NEM remains a highly-traded cryptocurrency. Current development is centered around NEM's merge with another blockchain platform: Symbol.
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