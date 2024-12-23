احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XEM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XEM.

سعر NEM (XEM) المباشر لليوم هو USD 0.02469305 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.13M . يتم تحديث سعر XEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NEM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.99M - تغيير سعر NEM خلال اليوم هو +3.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.00B

أداء سعر NEM (XEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NEM مقابل USD هو $ +0.00083094 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NEM مقابل USD هو $ +0.0027788274 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NEM مقابل USD هو $ +0.0106404821 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NEM مقابل USD هو $ +0.005762884002408356 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00083094 +3.48% 30 يوم $ +0.0027788274 +11.25% 60 يوم $ +0.0106404821 +43.09% 90 يوم $ +0.005762884002408356 +30.44%

تحليل سعر NEM (XEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NEM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02354981$ 0.02354981 $ 0.02354981 24 ساعة مرتفع $ 0.0252261$ 0.0252261 $ 0.0252261 عالية طوال الوقت $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) +3.48% تغير السعر (7 أيام) -22.06%

معلومات سوق NEM (XEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: