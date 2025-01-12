سعر Morfey (MORFEY)
سعر Morfey (MORFEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MORFEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Morfey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12
- تغيير سعر Morfey خلال اليوم هو +6.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Morfey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Morfey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Morfey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Morfey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.50%
|30 يوم
|$ 0
|-18.43%
|60 يوم
|$ 0
|-5.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Morfey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+6.50%
-3.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Morfey Morfey is the ton founders cat (nikolai and pavel durov) Bringing the cat meta into ton, changing lives of ton ecosystem users like how he changed the founders lives.
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