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سعر monkey sol inu (MSI) المباشر لليوم هو USD 0.00434782 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.35M . يتم تحديث سعر MSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق monkey sol inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.32K - تغيير سعر monkey sol inu خلال اليوم هو +15.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر monkey sol inu (MSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر monkey sol inu مقابل USD هو $ +0.00059656 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر monkey sol inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر monkey sol inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر monkey sol inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00059656 +15.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر monkey sol inu (MSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر monkey sol inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00368852$ 0.00368852 $ 0.00368852 24 ساعة مرتفع $ 0.00436454$ 0.00436454 $ 0.00436454 عالية طوال الوقت $ 0.00642838$ 0.00642838 $ 0.00642838 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +15.90% تغير السعر (7 أيام) +25.89%

معلومات سوق monkey sol inu (MSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: