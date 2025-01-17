سعر monkey sol inu (MSI)
سعر monkey sol inu (MSI) المباشر لليوم هو USD 0.00434782. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.35M. يتم تحديث سعر MSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق monkey sol inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.32K
- تغيير سعر monkey sol inu خلال اليوم هو +15.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر monkey sol inu مقابل USD هو $ +0.00059656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر monkey sol inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر monkey sol inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر monkey sol inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00059656
|+15.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر monkey sol inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+15.90%
+25.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!
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