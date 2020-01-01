توكنوميكس monkey sol inu (MSI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول monkey sol inu (MSI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات monkey sol inu (MSI) its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color! الموقع الرسمي: https://www.monkeysolinu.com/ اشتر MSI الآن!

توكنوميكس monkey sol inu (MSI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار monkey sol inu (MSI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.06K $ 11.06K $ 11.06K إجمالي العرض: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M العرض المتداول: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.06K $ 11.06K $ 11.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00642838 $ 0.00642838 $ 0.00642838 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر monkey sol inu (MSI)

توكنوميكس monkey sol inu (MSI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس monkey sol inu (MSI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MSI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MSI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MSI، استكشف السعر المباشر لتوكن MSI!

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