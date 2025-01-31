سعر MasterDEX (MDEX)
سعر MasterDEX (MDEX) المباشر لليوم هو USD 0.0210701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.21M. يتم تحديث سعر MDEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MasterDEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.15K
- تغيير سعر MasterDEX خلال اليوم هو -3.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 294.63M
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خلال اليوم، كان سعر MasterDEX مقابل USD هو $ -0.00075371442586643 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MasterDEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MasterDEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MasterDEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00075371442586643
|-3.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MasterDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-3.45%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MasterDEX is the ultimate one-stop DeFi platform that aims to help users discover, trade, and monitor through Dex Explorer, Dex Aggregator, and Portfolio, respectively.
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