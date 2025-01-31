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سعر MasterDEX (MDEX) المباشر لليوم هو USD 0.0210701 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.21M . يتم تحديث سعر MDEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MasterDEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.15K - تغيير سعر MasterDEX خلال اليوم هو -3.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 294.63M

أداء سعر MasterDEX (MDEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MasterDEX مقابل USD هو $ -0.00075371442586643 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MasterDEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MasterDEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MasterDEX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00075371442586643 -3.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MasterDEX (MDEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MasterDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02078965$ 0.02078965 $ 0.02078965 24 ساعة مرتفع $ 0.02184148$ 0.02184148 $ 0.02184148 عالية طوال الوقت $ 0.062218$ 0.062218 $ 0.062218 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -3.45% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MasterDEX (MDEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: