سعر IGRA اليوم

السعر المباشر لمشروع IGRA (IGRA) اليوم هو $ 0.00501891، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IGRA الحالي إلى USD هو $ 0.00501891 لكل IGRA.

يحتل IGRA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 265,034، مع عرض متداول قدره 52.81M IGRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IGRA بين $ 0.00481901 (أدنى) و$ 0.00510519 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00799582، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00368711.

على المدى القصير، تحرك IGRA بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-27.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 872.06.

معلومات سوق IGRA (IGRA)

القيمة السوقية $ 265.03K$ 265.03K $ 265.03K الحجم (24 ساعة) $ 872.06$ 872.06 $ 872.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M إمداد دورة التداول 52.81M 52.81M 52.81M إجمالي العرض 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

القيمة السوقية الحالية لـ IGRA هي $ 265.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 872.06. العرض المتداول لـ IGRA يبلغ 52.81M، مع إجمالي عرض 1072351533.564814. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.38M.