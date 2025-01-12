سعر Garbage (GARBAGE)
سعر Garbage (GARBAGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.97K. يتم تحديث سعر GARBAGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Garbage الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.72
- تغيير سعر Garbage خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 74.45M
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خلال اليوم، كان سعر Garbage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Garbage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Garbage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Garbage مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.76%
|60 يوم
|$ 0
|-27.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Garbage: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Garbage and its ingenious branded meme strategy ensuring users can easily create and share memes that poke fun at just about everyone. All the while simultaneously advertising the project itself.
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