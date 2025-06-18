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سعر Furfication (FUR) المباشر لليوم هو USD 0.00007174 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.71K . يتم تحديث سعر FUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Furfication الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Furfication خلال اليوم هو -11.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.53M

أداء سعر Furfication (FUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Furfication مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Furfication مقابل USD هو $ -0.0000145874 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Furfication مقابل USD هو $ -0.0000633318 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Furfication مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.06% 30 يوم $ -0.0000145874 -20.33% 60 يوم $ -0.0000633318 -88.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Furfication (FUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Furfication: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007083$ 0.00007083 $ 0.00007083 24 ساعة مرتفع $ 0.00008163$ 0.00008163 $ 0.00008163 عالية طوال الوقت $ 0.00548327$ 0.00548327 $ 0.00548327 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -11.06% تغير السعر (7 أيام) -16.23%

معلومات سوق Furfication (FUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: