سعر FRUG (FRUG)
سعر FRUG (FRUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.32K. يتم تحديث سعر FRUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRUG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.28K
- تغيير سعر FRUG خلال اليوم هو +2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 981.45M
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خلال اليوم، كان سعر FRUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRUG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.01%
|30 يوم
|$ 0
|-77.21%
|60 يوم
|$ 0
|-74.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRUG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.25%
+2.01%
-43.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe.
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