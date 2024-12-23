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سعر FRUG (FRUG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.32K . يتم تحديث سعر FRUG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FRUG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.28K - تغيير سعر FRUG خلال اليوم هو +2.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 981.45M

أداء سعر FRUG (FRUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FRUG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FRUG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FRUG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FRUG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.01% 30 يوم $ 0 -77.21% 60 يوم $ 0 -74.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FRUG (FRUG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FRUG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00139965$ 0.00139965 $ 0.00139965 تغير السعر (1 ساعة) +9.25% تغير السعر (1يوم) +2.01% تغير السعر (7 أيام) -43.15%

معلومات سوق FRUG (FRUG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: