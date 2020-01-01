توكنوميكس FRUG (FRUG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FRUG (FRUG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FRUG (FRUG) FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe. الموقع الرسمي: https://frugsolana.xyz/ اشتر FRUG الآن!

توكنوميكس FRUG (FRUG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FRUG (FRUG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K إجمالي العرض: $ 981.26M $ 981.26M $ 981.26M العرض المتداول: $ 981.26M $ 981.26M $ 981.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00139965 $ 0.00139965 $ 0.00139965 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000687 $ 0.00000687 $ 0.00000687 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر FRUG (FRUG)

توكنوميكس FRUG (FRUG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FRUG (FRUG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FRUG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FRUG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FRUG، استكشف السعر المباشر لتوكن FRUG!

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