شعار Calcify Tech

Calcify Tech السعر(CALCIFY)

USD

مخطط أسعار Calcify Tech (CALCIFY) المباشر

$0.39111
$0.39111$0.39111
+13.69%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول CALCIFY

السعر الحالي لـ Calcify Tech (CALCIFY) اليوم هو 0.39111 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من CALCIFY إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Calcify Tech:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 2.64M USD
- تغير سعر Calcify Tech خلال اليوم هو +13.69%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CALCIFY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CALCIFY.

CALCIFY أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Calcify Tech لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0470956+13.69%
30 يوم$ +0.36711+1,529.62%
60 يوم$ +0.36711+1,529.62%
90 يوم$ +0.36711+1,529.62%
تغير سعر Calcify Tech اليوم

سجل اليوم CALCIFY تغيرًا $ +0.0470956 (+13.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Calcify Tech لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.36711 (+1,529.62%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Calcify Tech لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CALCIFY تغييرًا في $ +0.36711 (+1,529.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Calcify Tech لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.36711 (+1,529.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

CALCIFY معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Calcify Tech: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.29074
$ 0.29074$ 0.29074

$ 0.40001
$ 0.40001$ 0.40001

$ 0.56319
$ 0.56319$ 0.56319

+0.58%

+13.69%

+283.06%

CALCIFY معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

--
----

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

--
----

ما هو Calcify Tech ( CALCIFY )

مشروع Calcify Tech عبارة عن سوق حوسبة لامركزي مصمم لمطوري الذكاء الاصطناعي ومشاريع Web3 والمؤسسات التي تبحث عن وصول قابل للتطوير وبدون ثقة وعند الطلب إلى موارد وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة.

متوفر Calcify Tech على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Calcify Tech الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CALCIFYلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Calcify Tech على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Calcify Tech سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Calcify Tech

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Calcify Tech، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ CALCIFY؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارCalcify Tech.

سجل أسعار Calcify Tech

يوفر تتبع مسار سعر CALCIFY معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ CALCIFY. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Calcify Tech.

توكنوميكس Calcify Tech (CALCIFY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Calcify Tech (CALCIFY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CALCIFY والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Calcify Tech ( CALCIFY )

هل تبحث عن كيفية شراء Calcify Tech؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Calcify Tech على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CALCIFY إلى العملات المحلية

1 CALCIFY إلى VND
10,292.05965
1 CALCIFY إلى AUD
A$0.6023094
1 CALCIFY إلى GBP
0.2894214
1 CALCIFY إلى EUR
0.3402657
1 CALCIFY إلى USD
$0.39111
1 CALCIFY إلى MYR
RM1.6583064
1 CALCIFY إلى TRY
15.4566672
1 CALCIFY إلى JPY
¥56.828283
1 CALCIFY إلى RUB
30.6982239
1 CALCIFY إلى INR
33.8231928
1 CALCIFY إلى IDR
Rp6,411.6383184
1 CALCIFY إلى KRW
537.9757161
1 CALCIFY إلى PHP
22.2072258
1 CALCIFY إلى EGP
￡E.19.6141665
1 CALCIFY إلى BRL
R$2.1471939
1 CALCIFY إلى CAD
C$0.5319096
1 CALCIFY إلى BDT
47.8092864
1 CALCIFY إلى NGN
603.560952
1 CALCIFY إلى UAH
16.2427983
1 CALCIFY إلى VES
Bs39.89322
1 CALCIFY إلى PKR
Rs110.7936408
1 CALCIFY إلى KZT
202.8570237
1 CALCIFY إلى THB
฿12.7540971
1 CALCIFY إلى TWD
NT$11.5651227
1 CALCIFY إلى AED
د.إ1.4353737
1 CALCIFY إلى CHF
Fr0.3167991
1 CALCIFY إلى HKD
HK$3.0663024
1 CALCIFY إلى MAD
.د.م3.5630121
1 CALCIFY إلى MXN
$7.4271789

Calcify Tech المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Calcify Tech، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Calcify Tech الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Calcify Tech

أهم الأخبار

ما هو كريبتو سبارك؟ الدليل الشامل لرمز SPK والبنية التحتية لــ DeFi

يستكشف هذا الدليل الشامل النهج الثوري لــ SPK في حل المشاكل الأساسية للبنية التحتية لــ DeFi، وعلم الرموز الفريد الخاص به، والتطبيقات الواقعية، ولماذا يمثل مستقبل التمويل على السلسلة. سواء كنت من عشاق DeFi، أو مستثمر مؤسسي، أو ببساطة فضولياً حول الجيل القادم من البنية التحتية المالية، فإن هذه المقالة تقدم كل ما تحتاجه لفهم إمكانيات كريبتو سبارك في تحويل الاقتصاد اللامركزي.

June 17, 2025

ما هو IKA Crypto؟ الدليل الشامل لرمز Zero Trust MPC

يستعرض هذا الدليل الشامل النهج المبتكر لـ IKA في قابليةinteropability blockchain، وتكنولوجيا dWallet الفريدة، وعلم الرموز، والتطبيقات في العالم الحقيقي. سواء كنت مطورًا يبحث عن حلول بنية تحتية متقدمة أو مستثمرًا مهتمًا بتكنولوجيا blockchain من الجيل القادم، يوفر لك هذا المقال رؤى أساسية حول كيفية إعادة تشكيل IKA لمستقبل التمويل اللامركزي وعمليات عبر السلاسل.

June 16, 2025

ما هي عملة AURA؟ دليل شامل لرمز الثقافة المتفجر على سولانا

يستكشف هذا الدليل الشامل AURA (Aura on Solana)، وهو رمز ثقافي ثوري تحول من مبادرة بلوكتشين علامة تجارية فاخرة إلى واحدة من أكثر العملات الميمية انتشارًا على شبكة سولانا. سواء كنت مهتمًا بزيادة الأسعار المفاجئة بنسبة 4800%، أو التكامل الفريد مع وسائل التواصل الاجتماعي، أو التقنية الكامنة التي تدعم هذه الظاهرة الثقافية، يوفر لك هذا المقال رؤى أساسية حول نظام AURA البيئي، والرمزية الاقتصادية، والإمكانات المستقبلية في المشهد المتطور للتمويل الاجتماعي.

June 12, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

آلة حاسبة

المبلغ

CALCIFY
CALCIFY
USD
USD

1 CALCIFY = 0.39111 USD

تداول

USDTCALCIFY
$0.39111
$0.39111$0.39111
+25.54%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة