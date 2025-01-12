سعر FLOCKY (FLOCKY)
سعر FLOCKY (FLOCKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.22K. يتم تحديث سعر FLOCKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FLOCKY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.02K
- تغيير سعر FLOCKY خلال اليوم هو -10.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.28M
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خلال اليوم، كان سعر FLOCKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FLOCKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FLOCKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FLOCKY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FLOCKY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-10.05%
+58.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution
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