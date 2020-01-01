توكنوميكس FLOCKY (FLOCKY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FLOCKY (FLOCKY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FLOCKY (FLOCKY) Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution الموقع الرسمي: https://flocky.meme اشتر FLOCKY الآن!

توكنوميكس FLOCKY (FLOCKY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FLOCKY (FLOCKY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.13K $ 23.13K $ 23.13K إجمالي العرض: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M العرض المتداول: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.13K $ 23.13K $ 23.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00267496 $ 0.00267496 $ 0.00267496 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر FLOCKY (FLOCKY)

توكنوميكس FLOCKY (FLOCKY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FLOCKY (FLOCKY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLOCKY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLOCKY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLOCKY، استكشف السعر المباشر لتوكن FLOCKY!

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