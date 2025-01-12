سعر Flare Token (1FLR)
سعر Flare Token (1FLR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.76K. يتم تحديث سعر 1FLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flare Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.26K
- تغيير سعر Flare Token خلال اليوم هو +35.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00B
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خلال اليوم، كان سعر Flare Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+35.60%
|30 يوم
|$ 0
|+50.19%
|60 يوم
|$ 0
|+408.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
+35.60%
+13.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet
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