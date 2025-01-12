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سعر Flare Token (1FLR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.76K . يتم تحديث سعر 1FLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flare Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.26K - تغيير سعر Flare Token خلال اليوم هو +35.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00B

أداء سعر Flare Token (1FLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flare Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +35.60% 30 يوم $ 0 +50.19% 60 يوم $ 0 +408.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flare Token (1FLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00261622$ 0.00261622 $ 0.00261622 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) +35.60% تغير السعر (7 أيام) +13.63%

معلومات سوق Flare Token (1FLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: