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سعر FAML (FAML) المباشر لليوم هو USD 0.00874417 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.76M . يتم تحديث سعر FAML مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FAML الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 280.40K - تغيير سعر FAML خلال اليوم هو -21.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر FAML (FAML) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FAML مقابل USD هو $ -0.002438109517081537 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FAML مقابل USD هو $ -0.0071173766 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FAML مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FAML مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002438109517081537 -21.80% 30 يوم $ -0.0071173766 -81.39% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FAML (FAML)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FAML: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00832522$ 0.00832522 $ 0.00832522 24 ساعة مرتفع $ 0.01119002$ 0.01119002 $ 0.01119002 عالية طوال الوقت $ 0.069732$ 0.069732 $ 0.069732 تغير السعر (1 ساعة) -1.12% تغير السعر (1يوم) -21.80% تغير السعر (7 أيام) -35.22%

معلومات سوق FAML (FAML)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: