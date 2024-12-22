سعر FAML (FAML)
سعر FAML (FAML) المباشر لليوم هو USD 0.00874417. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.76M. يتم تحديث سعر FAML مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FAML الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 280.40K
- تغيير سعر FAML خلال اليوم هو -21.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر FAML مقابل USD هو $ -0.002438109517081537 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FAML مقابل USD هو $ -0.0071173766 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FAML مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FAML مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002438109517081537
|-21.80%
|30 يوم
|$ -0.0071173766
|-81.39%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FAML: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
-21.80%
-35.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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