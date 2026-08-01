سعر DSLA Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع DSLA Protocol (DSLA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DSLA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DSLA.

يحتل DSLA Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 179,767، مع عرض متداول قدره 5.57B DSLA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DSLA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02429944، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DSLA بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-38.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DSLA Protocol (DSLA)

القيمة السوقية $ 179.77K$ 179.77K $ 179.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 180.03K$ 180.03K $ 180.03K إمداد دورة التداول 5.57B 5.57B 5.57B إجمالي العرض 5,696,563,023.000001 5,696,563,023.000001 5,696,563,023.000001

القيمة السوقية الحالية لـ DSLA Protocol هي $ 179.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DSLA يبلغ 5.57B، مع إجمالي عرض 5696563023.000001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 180.03K.