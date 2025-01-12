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سعر DeHive (DHV) المباشر لليوم هو USD 0.02198502 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.29K . يتم تحديث سعر DHV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeHive الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.44 - تغيير سعر DeHive خلال اليوم هو +58.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.29M

أداء سعر DeHive (DHV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeHive مقابل USD هو $ +0.00808367 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeHive مقابل USD هو $ -0.0018931828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeHive مقابل USD هو $ +0.0011759919 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeHive مقابل USD هو $ +0.0032544870784691 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00808367 +58.15% 30 يوم $ -0.0018931828 -8.61% 60 يوم $ +0.0011759919 +5.35% 90 يوم $ +0.0032544870784691 +17.38%

تحليل سعر DeHive (DHV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeHive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01386708$ 0.01386708 $ 0.01386708 24 ساعة مرتفع $ 0.02366048$ 0.02366048 $ 0.02366048 عالية طوال الوقت $ 7.48$ 7.48 $ 7.48 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +58.15% تغير السعر (7 أيام) -7.78%

معلومات سوق DeHive (DHV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: