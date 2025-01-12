سعر CorionX (CORX)
سعر CorionX (CORX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.57K. يتم تحديث سعر CORX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CorionX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 178.53
- تغيير سعر CorionX خلال اليوم هو -10.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.44M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CORX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CORX.
خلال اليوم، كان سعر CorionX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CorionX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CorionX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CorionX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.31%
|30 يوم
|$ 0
|-11.31%
|60 يوم
|$ 0
|-11.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CorionX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-10.31%
-3.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX (CORX) token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption ♦️ CorionX is using partners bridges to provide interoperability, fast, secure & cheap transactions and scalability ♦️ CorionX will provide the next generation of mobile payments: This will power cheap, fast, and highly scalable transactions within the community using CorionX, Stablecoins and other ERC 20 tokens. ♦️ CorionX creates the one platform for education, rewards the collaboration of the community and leads the #MoneyInTheRightDirection Movement. ♦️ Staking without lockup: Holders of the CorionX utility token earn 2.5% quarterly, (10.38% APY) staking rewards without needing to lock up their assets. This is paid on the average CorionX balance held in the user’s ETH wallet, leaving them free to transact and benefit from the token’s utility without missing out on rewards. ♦️ Earning Yields in CeFi and DeFi: CorionX is looking to integrate Centralized Finance and Decentralized Finance solutions to provide easy to use access to mainstream users to earn yields and to extend CorionX utilites. ♦️ CorionX token has a wide range of use cases. It can be used for bounties and reward plans, membership fees, earning rewards, and a whole lot more. ♦️ CorionX token holders can earn discounts and benefits for holding and participating in the CorionX ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CORX إلى AUD
A$--
|1 CORX إلى GBP
￡--
|1 CORX إلى EUR
€--
|1 CORX إلى USD
$--
|1 CORX إلى MYR
RM--
|1 CORX إلى TRY
₺--
|1 CORX إلى JPY
¥--
|1 CORX إلى RUB
₽--
|1 CORX إلى INR
₹--
|1 CORX إلى IDR
Rp--
|1 CORX إلى PHP
₱--
|1 CORX إلى EGP
￡E.--
|1 CORX إلى BRL
R$--
|1 CORX إلى CAD
C$--
|1 CORX إلى BDT
৳--
|1 CORX إلى NGN
₦--
|1 CORX إلى UAH
₴--
|1 CORX إلى VES
Bs--
|1 CORX إلى PKR
Rs--
|1 CORX إلى KZT
₸--
|1 CORX إلى THB
฿--
|1 CORX إلى TWD
NT$--
|1 CORX إلى CHF
Fr--
|1 CORX إلى HKD
HK$--
|1 CORX إلى MAD
.د.م--