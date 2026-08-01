سعر Clawd اليوم

السعر المباشر لمشروع Clawd (CLAWD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWD.

يحتل Clawd حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,885، مع عرض متداول قدره 816.28M CLAWD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWD بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و+103.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Clawd (CLAWD)

القيمة السوقية $ 46.89K$ 46.89K $ 46.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.89K$ 46.89K $ 46.89K إمداد دورة التداول 816.28M 816.28M 816.28M إجمالي العرض 816,283,064.446034 816,283,064.446034 816,283,064.446034

القيمة السوقية الحالية لـ Clawd هي $ 46.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWD يبلغ 816.28M، مع إجمالي عرض 816283064.446034. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.89K.