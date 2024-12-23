سعر CHOW (CHOW)
سعر CHOW (CHOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.72K. يتم تحديث سعر CHOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHOW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.69K
- تغيير سعر CHOW خلال اليوم هو -39.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر CHOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHOW مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-39.71%
|30 يوم
|$ 0
|-77.66%
|60 يوم
|$ 0
|-86.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
-39.71%
-50.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHOW is a purely meme-driven crypto project that embodies the playful and unpredictable spirit of the crypto world. It rejects the idea of secret societies, conspiracies, or centralized powers pulling the strings. Instead, CHOW is all about the simple, lighthearted fun of memes, community, and chaos. There’s no grand master plan, no hidden agenda—just CHOW CHOW, the loyal yet ferocious dog at the center of the movement. The project thrives on its community, fueled by humor, unpredictability, and the raw energy of internet culture. In the world of CHOW, the only rule is: there is no cabal, just CHOW.
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