سعر Build4 اليوم

السعر المباشر لمشروع Build4 (B4) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل B4 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل B4.

يحتل Build4 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,938.34، مع عرض متداول قدره 403.38M B4. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول B4 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0018319، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك B4 بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+5.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Build4 (B4)

القيمة السوقية $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.03K$ 37.03K $ 37.03K إمداد دورة التداول 403.38M 403.38M 403.38M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Build4 هي $ 14.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ B4 يبلغ 403.38M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.03K.