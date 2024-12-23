سعر Based Lambow (LAMBOW)
سعر Based Lambow (LAMBOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 255.01K. يتم تحديث سعر LAMBOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Lambow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.36K
- تغيير سعر Based Lambow خلال اليوم هو -11.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Based Lambow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Lambow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Lambow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Lambow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.18%
|30 يوم
|$ 0
|-26.97%
|60 يوم
|$ 0
|-43.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Lambow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.87%
-11.18%
-16.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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