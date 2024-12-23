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سعر Based Lambow (LAMBOW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 255.01K . يتم تحديث سعر LAMBOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Lambow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.36K - تغيير سعر Based Lambow خلال اليوم هو -11.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Based Lambow (LAMBOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Lambow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Lambow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Lambow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Lambow مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.18% 30 يوم $ 0 -26.97% 60 يوم $ 0 -43.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Lambow (LAMBOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Lambow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00244486$ 0.00244486 $ 0.00244486 تغير السعر (1 ساعة) -2.87% تغير السعر (1يوم) -11.18% تغير السعر (7 أيام) -16.71%

معلومات سوق Based Lambow (LAMBOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: