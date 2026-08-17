التحليل الفني اليوم لـ ONYXCOIN (XCN) توفر صفحة ONYXCOIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XCN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ONYXCOIN أدناه. التسجيل

تغير سعر ONYXCOIN (XCN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0029349 -- -3.46% -17.97% -38.35%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ONYXCOIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ONYXCOIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 4 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 11 حيادي 2 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00293 0.002929 R2 0.002929 0.002929 R1 0.002929 0.002929 PP 0.002928 0.002928 S1 0.002928 0.002928 S2 0.002927 0.002928 S3 0.002927 0.002927

إشارات السوق الخاصة بـ ONYXCOIN صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.56M $2.20 M $1.64 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ ONYXCOIN صافي التدفق سعر XCNUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.00 2026-08-16 $0.02 M 0.00 2026-08-15 $0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.03 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق ONYXCOIN (XCN) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ONYXCOIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT XCN $0.0029349 $0.0029349 $0.0029349 -0.80% 1.25M (USDT) تداول / USDC XCN $0.00295 $0.00295 $0.00295 -0.27% 18.62M (USDT) تداول