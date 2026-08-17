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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ONYXCOIN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ONYXCOIN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XCN

معلومات سعر XCN

ما هو XCN

الوثيقة البيضاء لـ XCN

الموقع الرسمي لـ XCN

اقتصاد توكن XCN

توقعات سعر XCN

سجل XCN

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محول عملة XCN إلى الفيات

عقود XCN الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ ONYXCOIN (XCN)

التحليل الفني اليوم لـ ONYXCOIN (XCN)

توفر صفحة ONYXCOIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XCN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ONYXCOIN أدناه.

تغير سعر ONYXCOIN (XCN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0029349---3.46%-17.97%-38.35%
اعرف المزيد عن سعر ONYXCOIN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ONYXCOIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ONYXCOIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 4
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 2شراء 1
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00293
0.002929
R2
0.002929
0.002929
R1
0.002929
0.002929
PP
0.002928
0.002928
S1
0.002928
0.002928
S2
0.002927
0.002928
S3
0.002927
0.002927

إشارات السوق الخاصة بـ ONYXCOIN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.56M
$2.20 M
$1.64 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ONYXCOIN

صافي التدفقسعر XCNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.00
2026-08-16$0.02 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ONYXCOIN

تداول أسواق ONYXCOIN (XCN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ONYXCOIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXCN
$0.0029349
$0.0029349$0.0029349
-0.80%
1.25M (USDT)
/USDCXCN
$0.00295
$0.00295$0.00295
-0.27%
18.62M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XCN إلى USD

المبلغ

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0.0029349 USD

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