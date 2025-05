XCN

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

اسم العملة المشفرةXCN

التصنيفNo.108

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0001%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.11%

المعروض المتداول33,517,791,545

إجمالي العرض48,402,437,326

إجمالي العرض48,402,437,326

معدل التداول0.6924%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.18411197329148696,2022-05-27

أدنى سعر0.000703834566724479,2023-10-11

البلوكتشين العامETH

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

