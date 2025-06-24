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Rexas Finance السعر(RXS)

USD

مخطط أسعار Rexas Finance (RXS) المباشر

$0.0099
$0.0099$0.0099
+6.10%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول RXS

السعر الحالي لـ Rexas Finance (RXS) اليوم هو 0.01 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من RXS إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Rexas Finance:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 181.85K USD
- تغير سعر Rexas Finance خلال اليوم هو +6.10%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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RXS أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Rexas Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0005692+6.10%
30 يوم$ -0.09-90.00%
60 يوم$ -0.09-90.00%
90 يوم$ -0.09-90.00%
تغير سعر Rexas Finance اليوم

سجل اليوم RXS تغيرًا $ +0.0005692 (+6.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Rexas Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.09 (-90.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Rexas Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RXS تغييرًا في $ -0.09 (-90.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Rexas Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.09 (-90.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

RXS معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Rexas Finance: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828

$ 0.02009
$ 0.02009$ 0.02009

$ 0.112
$ 0.112$ 0.112

+10.13%

+6.10%

-90.00%

RXS معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 181.85K
$ 181.85K$ 181.85K

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ما هو Rexas Finance ( RXS )

مشروع RexasRexas Finance هي بوابتك نحو مستقبل إدارة الأصول. تُمكّنك Rexas Finance من امتلاك أو ترميز أي أصل فعلي تقريبًا، من العقارات والفنون إلى السلع والملكية الفكرية، على نطاق عالمي. مع Rexas Finance، يمكنك الوصول إلى عالم لا حدود فيه لسيولة الأصول وفرص الاستثمار.

متوفر Rexas Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Rexas Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RXSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Rexas Finance على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Rexas Finance سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Rexas Finance

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Rexas Finance، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ RXS؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارRexas Finance.

سجل أسعار Rexas Finance

يوفر تتبع مسار سعر RXS معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ RXS. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Rexas Finance.

توكنوميكس Rexas Finance (RXS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Rexas Finance (RXS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RXS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Rexas Finance ( RXS )

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عملة RXS إلى العملات المحلية

1 RXS إلى VND
263.15
1 RXS إلى AUD
A$0.0153
1 RXS إلى GBP
0.0073
1 RXS إلى EUR
0.0086
1 RXS إلى USD
$0.01
1 RXS إلى MYR
RM0.0424
1 RXS إلى TRY
0.3962
1 RXS إلى JPY
¥1.4484
1 RXS إلى RUB
0.7837
1 RXS إلى INR
0.8592
1 RXS إلى IDR
Rp163.9344
1 RXS إلى KRW
13.6054
1 RXS إلى PHP
0.5685
1 RXS إلى EGP
￡E.0.5005
1 RXS إلى BRL
R$0.055
1 RXS إلى CAD
C$0.0137
1 RXS إلى BDT
1.2221
1 RXS إلى NGN
15.4798
1 RXS إلى UAH
0.4172
1 RXS إلى VES
Bs1.03
1 RXS إلى PKR
Rs2.8473
1 RXS إلى KZT
5.1706
1 RXS إلى THB
฿0.3265
1 RXS إلى TWD
NT$0.2948
1 RXS إلى AED
د.إ0.0367
1 RXS إلى CHF
Fr0.008
1 RXS إلى HKD
HK$0.0784
1 RXS إلى MAD
.د.م0.0909
1 RXS إلى MXN
$0.1902
1 RXS إلى PLN
0.0365

Rexas Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Rexas Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Rexas Finance الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

RXS
RXS
USD
USD

1 RXS = 0.01 USD

تداول

USDTRXS
$0.01
$0.01$0.01
-42.20%

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