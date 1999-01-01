RXS

مشروع RexasRexas Finance هي بوابتك نحو مستقبل إدارة الأصول. تُمكّنك Rexas Finance من امتلاك أو ترميز أي أصل فعلي تقريبًا، من العقارات والفنون إلى السلع والملكية الفكرية، على نطاق عالمي. مع Rexas Finance، يمكنك الوصول إلى عالم لا حدود فيه لسيولة الأصول وفرص الاستثمار.

اسم العملة المشفرةRXS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةمشروع RexasRexas Finance هي بوابتك نحو مستقبل إدارة الأصول. تُمكّنك Rexas Finance من امتلاك أو ترميز أي أصل فعلي تقريبًا، من العقارات والفنون إلى السلع والملكية الفكرية، على نطاق عالمي. مع Rexas Finance، يمكنك الوصول إلى عالم لا حدود فيه لسيولة الأصول وفرص الاستثمار.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
RXS/USDT
Rexas Finance
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (RXS)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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