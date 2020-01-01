توكنوميكس Rexas Finance (RXS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rexas Finance (RXS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rexas Finance (RXS) مشروع RexasRexas Finance هي بوابتك نحو مستقبل إدارة الأصول. تُمكّنك Rexas Finance من امتلاك أو ترميز أي أصل فعلي تقريبًا، من العقارات والفنون إلى السلع والملكية الفكرية، على نطاق عالمي. مع Rexas Finance، يمكنك الوصول إلى عالم لا حدود فيه لسيولة الأصول وفرص الاستثمار. الموقع الرسمي: https://rexas.com/ الوثيقة البيضاء: https://rexas.com/rexas-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9eaebd7e73d97e78c77fab743e6ffa1b550e224c اشتر RXS الآن!

توكنوميكس Rexas Finance (RXS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rexas Finance (RXS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.112 $ 0.112 $ 0.112 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004364146125152866 $ 0.004364146125152866 $ 0.004364146125152866 السعر الحالي: $ 0.004106 $ 0.004106 $ 0.004106 معرفة المزيد عن سعر Rexas Finance (RXS)

توكنوميكس Rexas Finance (RXS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rexas Finance (RXS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RXS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RXS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RXS، استكشف السعر المباشر لتوكن RXS!

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