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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mina Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mina Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MINA

معلومات سعر MINA

ما هو MINA

الوثيقة البيضاء لـ MINA

الموقع الرسمي لـ MINA

اقتصاد توكن MINA

توقعات سعر MINA

سجل MINA

دليل شراء MINA

محول عملة MINA إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Mina Protocol (MINA)

التحليل الفني اليوم لـ Mina Protocol (MINA)

توفر صفحة Mina Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MINA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mina Protocol أدناه.

تغير سعر Mina Protocol (MINA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03965---3.67%-12.61%-29.94%
اعرف المزيد عن سعر Mina Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mina Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mina Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 4
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 2شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03954
0.03954
R2
0.03954
0.03953
R1
0.03953
0.03953
PP
0.03953
0.03953
S1
0.03952
0.03952
S2
0.03952
0.03952
S3
0.03951
0.03952

إشارات السوق الخاصة بـ Mina Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$4.96 M
$4.99 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.22 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Mina Protocol

صافي التدفقسعر MINAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16-$0.03 M0.04
2026-08-15-$0.05 M0.04
2026-08-14-$0.03 M0.04
2026-08-13$0.09 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Mina Protocol (MINA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mina Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMINA
$0.03963
$0.03963$0.03963
+0.45%
1.50M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MINA إلى USD

المبلغ

MINA
MINA
USD
USD

1 MINA = 0.03965 USD

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