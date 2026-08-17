التحليل الفني اليوم لـ Mina Protocol (MINA) توفر صفحة Mina Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MINA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mina Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Mina Protocol (MINA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03965 -- -3.67% -12.61% -29.94%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mina Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mina Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 4 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 10 حيادي 2 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03954 0.03954 R2 0.03954 0.03953 R1 0.03953 0.03953 PP 0.03953 0.03953 S1 0.03952 0.03952 S2 0.03952 0.03952 S3 0.03951 0.03952

إشارات السوق الخاصة بـ Mina Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.03M $4.96 M $4.99 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.22 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Mina Protocol صافي التدفق سعر MINAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.04 2026-08-16 -$0.03 M 0.04 2026-08-15 -$0.05 M 0.04 2026-08-14 -$0.03 M 0.04 2026-08-13 $0.09 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Mina Protocol (MINA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mina Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MINA $0.03963 $0.03963 $0.03963 +0.45% 1.50M (USDT) تداول