توكنوميكس Mina Protocol (MINA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mina Protocol (MINA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mina Protocol (MINA) Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. الموقع الرسمي: https://minaprotocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://minaprotocol.com/docs مستكشف الكتل: https://minaexplorer.com/ اشتر MINA الآن!

توكنوميكس Mina Protocol (MINA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mina Protocol (MINA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 238.11M $ 238.11M $ 238.11M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 السعر الحالي: $ 0.1913 $ 0.1913 $ 0.1913 معرفة المزيد عن سعر Mina Protocol (MINA)

توكنوميكس Mina Protocol (MINA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mina Protocol (MINA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MINA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MINA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MINA، استكشف السعر المباشر لتوكن MINA!

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